У перший день повномасштабної війни Росії проти України у Дніпрі народилося 21 немовля.

Марія Карачун, жителька Дніпра розповіла про той драматичний і водночас щасливий для неї день.

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– Я прокинулася від вибуху. Була на 38 тижні вагітності, – згадує Марія. – Лежу і думаю, тільки б не війна.

Ці події майже річної давнини і досі у пам’яті 33-річної Марії Карачун, ніби то було вчора. Жінка розповіла, що одразу почалися дзвінки на телефон чоловіка. Вони були тривожними.

– Чоловік підривається, хапає телефон. Ось такі очі! Руки у нього починають трястися – війна почалася!

У Марії це була друга важка вагітність. Перша, каже жінка, закінчилася трагічно на чималому терміні. У цю ж – постійно була під наглядом лікарів. Тож вирішила терміново їхати до пологового.

– Мені не можна було нервувати зовсім. Я розмовляла з малюком. Я казала, давай ми сьогодні зустрінемося, – розповіла Марія.

Навкруги ревли сирени, чоловік читав новини, а лікарі сказали Марії, що процес почався. Паніки не було. І увечері вона народила синочка. Сама. Павда прийшлося ще побігати до бомбосховища.

Породіль переселили в палату поверхом нижче, щоб було зручніше ховатися в укриття.

– Пам’ятаю, йдемо до ліфта, а санітарка бере мене за руку і говорить, не хвилюйся, у тебе молочко і дитинка, – згадує Марія.

На третій день Святослава та Марію виписували. Під звуки сирен.

– Бомбосховище було не дуже обладнане, не вистачало стільців. Я сиділа в пальто на пакеті, – розповіла молода мама. – Моя мама тримала Святослава. Нам приносили суміш і всі годували діточок .

Жінка не так собі уявляла виписку з пологового. Як тільки повідомили, що можна виходити з укриття, вони побігли.

Марія зізнається – вже майже рік, як втратила глибокий сон. І не може надовго відпустити від себе сина.

– Постійно в напрузі. Мені важливо, щоб дитина була поруч, – зізналася жінка.

Та найбільше жінку налякало, що російська ракета вдарила по дев’ятиповерхівці у Дніпрі цьогоріч 14 січня. Бо то було дуже близько – за кількома будинками.

– Дитина тільки прокинулася, я памперс змінила і почула сильний вибух, – сказала Марія. – Я вхопила сина і побігла в тамбур. Тут і чоловік прибіг, і мама зі стоянки.

Втім, Святослав, зауважує мама Марія, росте цікавою і напрочуд спокійною дитиною війни.