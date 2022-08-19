У США зафіксована друга смерть унаслідок рідкісної інфекції, викликаної амебою, що поїдає мозок. Цього разу жертвою стала дитина, яка купалася в річці східної Небраски на Середньому Заході країни.

За словами представників органів охорони здоров’я, дитина померла від первинного амебного менінгоенцефаліту, зазвичай смертельної інфекції, викликаної амебою naegleria fowleri.

Повідомляється, що від тієї ж інфекції в липні 2022 року помер житель Міссурі після того, як викупався на озері Трьох вогнів на південному заході Айови. Місцева влада як запобіжний захід закрила пляж озера майже на три тижні.

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Експерти Центрів із контролю та профілактики захворювань говорять, що інфекції, викликані naegleria fowleri, зустрічаються рідко, але в переважній більшості випадків призводять до летального результату.

Зазначається, що люди зазвичай заражаються, коли вода, що містить амебу, потрапляє в організм через ніс під час плавання або пірнання в озері чи річці.

Симптоми охоплюють лихоманку, головний біль, нудоту або блювання, що переходять у ригідність потиличних м’язів, втрату рівноваги, галюцинації та судоми.

За даними CDC, в період з 1962-го до 2021 року в США було зареєстровано 154 випадки захворювання, в яких вижили тільки четверо людей.

Зазначається, що амеби зазвичай зустрічаються в південних штатах, оскільки вони процвітають у водах, температура яких вище 30 за Цельсієм.

Чиновники охорони здоров’я рекомендують плавцям у прісноводних водоймах затикати носи, не занурювати голову під воду і уникати таких занять, як катання на водних лижах і тюбінгах, які можуть призвести до потрапляння води в ніс, очі або рот. Підхопити амебу, просто випивши заражену воду, не можна.