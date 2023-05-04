Фахівці Бостонської дитячої лікарні в США вперше провели операцію на мозку плода в материнській утробі. Йдеться про лікування мальформації вени Галена. Це вада ембріонального розвитку судини мозку, за якої порушується мозковий кровообіг і часто уражається робота серця.

У повідомленні йдеться про те, що вада вени була діагностована за допомогою УЗД на 30 тижні розвитку плода.

Обстеження показало, що з імовірністю в 99% патологія призведе після народження до важкого порушення роботи серця і легень дитини, і можливо неврологічних і когнітивних порушень.

За допомогою апарату УЗД хірурги провели емболізацію з частковою закупоркою вени Галена. Це одразу значно зменшило кровотік через проблемну судину та знизило навантаження на серце.

Через два дні дитина народилася з невеликим загоєним слідом на голові від проколу. Вона не потребує підтримки роботи серця та додаткового лікування мальформації вени Галена, має нормальні показники життєдіяльності.

Неврологічне обстеження також не виявило в новонародженого розладів, зокрема в рухах, рефлексах, здатності їсти.

Протягом двох років лікарі продовжать стежити за розвитком неврологічних, когнітивних, поведінкових та серцево-судинних показників дитини.

Джерело: nauka.ua