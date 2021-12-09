Акушер-гінеколог приватної клініки під час ведення 32-річної породіллі неправильно оцінив показання спеціального моніторингу стану плода. В результаті чого немовля отримало серйозні травми і померло через 55 днів після свого народження.

Київською міською прокуратурою за даним фактом відкрито кримінальне провадження. По суті мова йде про лікарську помилку, що коштувала життя новонародженому.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі лікар-акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторинг плода і своєчасно не прийняв рішення про проведення операції кесаревого розтину, – йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

Далі уточнюється, що внаслідок отриманих незворотних змін в центральній нервовій системі новонароджена дитина померла через 55 днів.

Відзначається, що комплексна судово-медична експертиза підтвердила причинно-наслідковий зв’язок між діями медика і смертю немовляти.

Дії лікаря кваліфіковані за ч.2 ст. 140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Досудове розслідування здійснюється Оболонським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Джерело: Київська міська прокуратура