15 лютого в місті Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області прямо на операційному столі під час кесаревого розтину разом із немовлям померла 40-річна породілля. Про це повідомили в регіональному главку Національної поліції в Одеській області.

На 30-му тижні вагітності

Попередньо встановлено, що до приймального відділення Татарбунарської лікарні доставили жительку одного із сіл Лиманської територіальної громади з діагнозом “неуточнена вірусна інфекція”.

Повідомляється, що під час обстеження пацієнтки лікарі з’ясували, що вона перебуває на 30-му тижні вагітності.

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– У медичному закладі стан жінки погіршився і лікарі провели кесарів розтин, під час якого вилучили мертву дитину. Породілля померла на операційному столі, попередньо – від набряку легенів, – розповіли в поліції.

Розпочато кримінальне провадження

За фактом смерті жінки та дитини розпочато кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою “природна смерть”) КК України.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК.

У поліції запевняють, що на обліку в жіночій консультації загибла не перебувала. Причини смерті матері та дитини будуть встановлені за результатами проведених судово-медичних експертиз. Триває слідство.