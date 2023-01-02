У Миколаївській області жінка народила прямо в машині швидкої допомоги о 00.00 в новорічну ніч. Про це повідомила пресслужба МОЗ з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма і заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

– 31 грудня в селі Бузьке на Миколаївщині у жінки почалися перейми. До неї направили швидку, але через розмиті дороги та застрягла, – йдеться в повідомленні.

За інформацією МОЗ, на допомогу медикам були направлені співробітники ДСНС. А поки рятувальники добиралися на місце, бригада швидкої вирішила підключити за допомогою скайпу до процесу допомоги при пологах акушерку з Нової Одеси.

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– Поки швидку витягали, породілля народила. Близько 00.00 на світ з’явилася дівчинка, – повідомляють у МОЗ.

Зазначається, що безпосередньо пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, по скайпу – лікар Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко.

У МОЗ привітали маленьку українку та її маму і побажали всім українцям якомога більше справжніх чудес у переможному 2023 році.

Фото: МОЗ