Українського військового Дмитра Ярмольчука з 30% опіків тіла лікують у Львові, в реабілітаційному Центрі Незламні.

Воїн дивом врятувався з-під обстрілу та вогню. Під час бойового завдання в червні російські сили влучили в його бойову машину протитанковою ракетою. Неймовірним чином, після того як його побратим загинув на місці, Дмитру вдалося вижити та вирватися з охопленого вогнем та пошкодженого авто.

Зараз Дмитро отримує фахову допомогу спеціалістів Національного реабілітаційного Центру Незламні. Після того як брати по зброї та медичний персонал на передовій надали йому першу допомогу, його перевезли до центру, де констатували опіки, що становили 30% тіла на голові, обличчі, шиї, руках та ногах.

Опіковий центр здійснив очищення ран, а пластичні хірурги допомогли закрити дефекти донорською шкірою. Процес відновлення виявився нелегким, проте завдяки експертам центру стан Дмитра поступово поліпшується. Через два місяці він вже може рухатися та навіть ходити.

Дмитро Ярмольчук – житель міста Вараш, що в Рівненській області, тепер уже відзначив 50-річчя. Довгий час він був звичайним будівельником, але ситуація в Україні змусила його вступити на шлях військової служби. Навіть судомний синдром не зміг зупинити його допомагати країні. Завдяки наполегливості Дмитра його все-таки мобілізували, і він став оператором-навідником бойової машини піхоти. До його повсякденних обов’язків входило транспортування армійців, доставка боєприпасів та евакуація з поля бою. Саме виконання одного з цих завдань стало вирішальним для Дмитра.

Джерело і фото: Незламні