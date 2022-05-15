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Дивом вижили і одразу побралися: весілля у лікарні Львова

15 Травня 2022, 18:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

У Центрі хірургії Першого медичного об’єднання м. Львова знову весілля.

Молодята – Олексій та Оксана з Сєвєродонецька. Вони знайомі ще зі школи. Та взяти шлюб, кажуть, не квапилися. Війна все змінила.

Олексій дивом вижив під час артобстрілу рідного міста. Втратив ногу. Евакуаційним потягом з коханою вони дісталися Львова. І вже тут вирішили, що хочуть поєднати свої долі та бути навіки разом.

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Лікарі та медичний персонал медоб’єднання щиро привітали молодят із весіллям та побажали їм  довгих років сімейного життя у мирній Україні!

Український уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності. Про те, як це відбуватиметься на практиці, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Згоду військовослужбовця засвідчить шляхом складання акту командир відповідного військового підрозділу і заповнить у цьому акті усі необхідні дані. Потім така згода буде передана у відповідний відділ ДРАЦС, який зареєструє шлюб та надасть посвідчення одруження.

Джерело: Перше медичне об’єднання м. Львова

Теги
Війна в Україні, Львів
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