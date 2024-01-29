Житель американського штату Техас Вільям Лоуліс Пейс дивом вижив після того, як у вісім років 1917 року отримав постріл в обличчя з гвинтівки 22-го калібру. Його старший брат Марвін випадково застрелив його під час гри на їхній сімейній фермі. Жоден із братів не знав, що гвинтівка заряджена.

Повідомляється, що внаслідок нещасного випадку у Вільяма було понівечене обличчя, постріл також спричинив цілковиту втрату слуху на праве вухо і майже повну сліпоту на праве око.

Занесений до Книги рекордів Гіннеса

– Незважаючи на ці травми, Вільям прожив ще 94 роки й 175 днів – рекорд із тривалості життя з кулею в голові – перш ніж він помер 23 квітня 2012 року у віці 103 років, – йдеться в повідомленні.

Вільям був занесений до Книги рекордів Гіннеса 2006 року, коли рентгенівські знімки підтвердили, що куля справді застрягла в потилиці чоловіка.

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Лікарі боялися витягувати кулю

За словами сина Вільяма Терона, кулю так і не витягли, оскільки лікарі боялися, що він не переживе операцію.

– Протягом усього часу він не відчував болю, не втрачав свідомості. Лікарі вирішили, що нічого не можуть для нього зробити, бо куля була дуже близько до мозку, – розповів Терон.

Жив повним життям

Проте Вільям не дозволив своїм недолікам заважати його життю. У дитинстві він любив грати в бейсбол, потім кілька років навчався в коледжі, перш ніж лікар рекомендував йому кинути навчання, щоб зберегти здорове око.

Зрештою Вільям пішов стопами батька і став фермером, а через роки працював доглядачем цвинтаря.

Він прожив 71 рік у шлюбі зі своєю дружиною Онетією, з якою подорожував світом, відвідуючи такі країни, як Танзанія, Єгипет, Австралія та інші. У пари залишилися двоє синів, а також кілька онуків і правнуків.

У 2010 році журнал The Modesto Bee запитав Вільяма, що здивувало його найбільше за більш ніж 100 прожитих років. Чоловік відповів, що це поліпшення в житті. Адже коли він народився, не було ні тракторів, ні доїльних машин.

Джерело: Книга рекордів Гіннеса