Фахівці Національного реабілітаційного Центру Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, виходжують важко пораненого військового з множинними переломами й опіками. Російські пілоти влучили ракетою просто в автомобіль українських захисників.

Про це співробітники ПМО повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– 39-річний Дмитро Шеменюк родом із села Березовичі на Волині. За плечима – шість років прикордонної служби та рік у лавах ЗСУ – на війні, яку тоді ще не називали великою, – пишуть медики.

Початок повномасштабного вторгнення застав ветерана удома. Чоловік без вагань дістав із гаража своє спорядження і вирушив до військкомату.

Дмитро став розвідником. Спочатку обороняв Київ. А після того, як окупантів вдалося вигнати з півночі країни, продовжив воювати на Миколаївщині, а згодом – на Харківщині. Поранення зазнав на Куп’янському напрямку.

Того дня Дмитро разом із чотирма побратимами їхав на завдання. Раптово по них почала працювати ворожа авіація. Ракета влучила просто в автомобіль із п’ятьма захисниками.

Половину машини знесло. Двоє військовослужбовців загинули на місці. Трьох ударною хвилею відкинуло від палаючих решток автомобіля. Коли Дмитро отямився, то побачив, що навколо все горить, зокрема й тіла загиблих побратимів.

Попри жахливі болі, опіки та множинні переломи, чоловік зібрався з силами і самотужки подолав пів кілометра. Потім знепритомнів.

Його та двох важкопоранених побратимів знайшли військові, які перебували неподалік. Їх доправили до найближчого госпіталю у Куп’янську. У всіх трьох – опіки та множинні осколкові поранення всього тіла.

Після надання першої допомоги Дмитра перевезли до Харкова. Там підключили до апарату ШВЛ. Після трьох днів у реанімації лікарям вдалося стабілізувати стан розвідника і його відправили далі – до Львова.

До Центру Незламні Дмитро надійшов у важкому стані: опіки 2-го ступеня руки та спини, множинні переломи стегна, лопатки, ребра та верхньої кінцівки.

– Спочатку наші фахівці очистили й закрили рани. А потім пластичні хірурги пересадили шкіру. Вони взяли трансплантат зі стегон і перемістили його на уражену вогнем ділянку на руці. Тепер можемо сказати точно: шкіра прижилася, – пишуть медики.

Наступний етап – лікування переломів. Ортопед-травматологи Центру днями мають встановити Дмитру апарати зовнішньої фіксації. Потім на захисника чекає тривала реабілітація. Попри пережите, Дмитро хоче якнайшвидше продовжити захищати країну від ворога.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова