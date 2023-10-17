Ця історія мала б стати бестселером. У Великій Британії народилася чотирьохмісячна дівчинка вагою 328 г!

Коли Робін з’явилася на світ, вона отримала серйозне пошкодження мозку внаслідок гіпоксичної ішемічної енцефалопатії. Щоб зберегти життєво важливі органи в теплі, її інтубували та помістили в мішок для бутербродів.

Згодом нові випробування: сепсіс, апарат штучної вентиляції легень, 16 переливань крові. Сьогодні дитина перестає дихати кілька разів на день, але вона важить 3,6 кг, продовжує рости та боротися за своє життя!

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Хоча лікарі надали невтішний прогноз щодо здоров’я дівчинки: вона навряд чи буде ходити, говорити, бачити, їсти. Проте батьки Робін сподіваються, що разом вони подолають усі труднощі.

Щоб ділитися її історією та новинами про успіхи Робін, батьки дівчинки створили сторінку у соцмережі.

– Ми віримо, вона здатна зробити це. Але нам потрібні правильні методи лікування та правильна терапія, щоб допомогти їй, – сказав Даниель, батько немовляти.

Пара називає свою доньку крихітним воїном і понад усе прагне покращити стан дитини.