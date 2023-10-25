Точна діагностика, найсучасніше обладнання та висока професійність хірургів під керівництвом директора інституту Василя Лазоришинця допомогли врятувати 9-місячного Богданчика. Йому успішно провели складну операцію, яка дала маляті шанс на життя.

Мамі Богданчика Соломка з Вінниччини відмовили у лікуванні синочка в багатьох кардіоцентрах України. Бо стан, у якому перебував крихітний пацієнт, був критичним, шанси на життя – мінімальними.

Дитина народилася на 35 тижні вагітності з вагою 1800 кг. Діагноз – складна та рідкісна вроджена вада – гетеротаксія (дзеркальне розташування органів), транспозиція, загальний шлуночок серця.

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До Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова 9-місячного Богданчика привезли повністю синім і з критичною для його віку вагою – 4 кг.

Ціаноз – синюшність шкірних покривів та кисневе голодування стрімко розвинулися у крихітного пацієнта через вроджені вади: атрезію легеневої артерії І ступеня, неправильне положення магістральних судин, гіпоплазію стовбура і гілок легеневої артерії.

Це заважало крові надходити до легень в необхідному об’ємі.

Розуміючи всю катастрофічність і безнадійність ситуації, хірурги в інших кардіоцентрах не наважувалися робити операцію. В інституті Амосова ризикнули.

Назва оперативного втручання, яке провели дитині, – двосторонній кавопульмонарний анастомоз. Тобто, верхню порожнисту вену спрямували в праву легеневу артерію. Це дасть можливість збільшити легеневий кровотік та кількість крові, що оксигенується в легенях.

Операція пройшла успішно, Богданчик її витримав і сповна скористався шансом на життя – за кілька днів після операції вже встиг набрати 300 г ваги.

Попереду на хлопчика чекає ще не одна операція, але головне – малюк показав, що він готовий боротися за життя.

Богданчик народився у багатодітній родині – мама Оксана сама виховує шістьох дітей.

Жінка щиро вірить, її синочок обов’язково одужає. Вона вдячна лікарям, що зробили майже неможливе для порятунку малюка.

Джерело і фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова