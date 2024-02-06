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Дженні в Україні: зафіксовано 42 випадки нового субваріанту Covid-19

6 Лютого 2024, 14:40
Марина Мелехова редактор
маска, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Протягом січня в Україні зареєстровано 42 випадки нового субваріанту Covid-19.

Дженні в Україні

За даними МОЗ, штам Дженні було виявлено у 12 регіонах: по вісім випадків зафіксували у Сумській та Київській областях, шість – у Львівській, п’ять – у Черкаській,  чотири – у Житомирській і  Хмельницькій,  два – у Волинській, в Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Чернівецькій та  Чернігівській  – по одному.

Серед 42 постраждалих вісім пацієнтів потребували госпіталізації.

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Як захиститися

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) стверджує, що наразі ризик поширення Дженні є низьким, але вакцини, які застосовують наразі, здатні захистити від нового штаму Covid-19.

Фахівці нагадують, що щеплення проти коронавірусу в Україні є безкоштовними та доступними у всіх областях України.

Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна отримати за посиланням або за номером телефону контакт-центру Міністерства охорони здоров’я.

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Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України Україна хвороба
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