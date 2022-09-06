Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Небитов в Об’єднанному ефірі українських телеканалів зробив детальний огляд російської аптечки.

Андрій Небитов побував на місці розташування російських військ у лютому-березні під Макаровим, що на Київщині.

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– Ми знаходимося в прекрасному березовому гаю, який, на жаль, загадили ці рашистські нелюди, які тут спали і жерли, поїдаючи все, що було заморедерено у місцевих жителів, – розповідає поліцейський.

Тут же і була виявлена одна з аптечок російських агресорів.

Як зазначив Андрій Небитов, ємність для аптечки – цілком сучасна, тканинна, з закріплюючими елементами, пристосована для носіння на поясі.

З’ясувалося, що індивідуальна аптечка була укомплектована в Санкт-Петербурзі в 2018 році, про що свідчить прикріплений зсередини листок паперу.

– Судячи з року випуску, потрібно думати, що ми маємо справу з поліпшеною і модернізованою версією набору першої домедичної допомоги, – зазначає Андрій Небитов.

Огляд він почав з ознайомлення з книжечкою-інструкцією, на першій сторінці якої перерахований колектив укладачів аптечки, що складається з досить солідних за науковими званнями російських медичних світил.

Отже, що ж ці світила в кінцевому підсумку вирішили покласти в аптечку солдата.

– Набір, скажемо відразу, виглядає досить бідно, – відмітив Небитов.

Це промедол – наркотичний анальгетик, розроблений на початку 50-х років в СРСР. Знеболююче, яке повинно бути в кожній аптечці.

Пакет індивідуальний протихімічний, призначений для обробки обличчя, шиї і кистей рук в разі хімічного забруднення.

Таблетки аквабриз, призначені для знезараження води з відкритих джерел.

Упаковка з комплектом для перев’язки ран, до складу якої входить шпилька для зміцнення пов’язки.

Джгут кровоспинний гумовий Есмарха. Як зазначено в прикладеної до джгута записці, застосовуватися він повинен в стаціонарних умовах.

Також рекомендується перед застосуванням двічі протерти джгут серветкою з натуральних тканин, змоченою в тривідсотковому розчині перекису водню або розчином миючого засобу прального порошку типу Лотос. Інтервал між протираннями 10-15 хвилин.

Відзначається також, що джгут слід зберігати при температурі від 0 до 25 градусів.

Зрозуміло, що в разі поранення в умовах бою виконати всі ці умови неможливо.

– Умови зберігання ось цього джгута порушені неодноразово. Залишилося тільки обробляти його миючим засобом і перекисом водню, – резюмує Андрій Небитов.

Він зазначив, що аптечка — дуже важливий показник ставлення держави до свого громадянина. Для порівняння Небитов продемонстрував тактичну аптечку українського воїна, яка за кількістю препаратів засобів самодопомоги, як образно порівняв поліцейський, нагадує районну поліклініку десь в Улан-Уде.

Андрій Небитов закінчив свій огляд демонстрацією медичних носилок росіян, вироблених в 1972 році в Казані і представляють собою убоге і до крайності примітивне поєднання двох алюмінієвих труб з натягнутим між ними брезентом.