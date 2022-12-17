Під час робочої зустрічі міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка та головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна з представниками Світовому банку було озвучено, що проєкт Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (Heal Ukraine), анонсований у жовтні, очікує схвалення Радою директорів Світового банку вже у грудні цього року.

Напередодні Україна та Світовий банк підписали протокол переговорів щодо залучення позики на суму €100 млн та грант Глобального фонду фінансування на суму $10 млн (GFF Grant) для реалізації цього проєкту.

– Кошти будуть направлені на реалізацію комплексу невідкладних заходів для повернення до стабільної роботи системи охорони здоров’я, відновлення зруйнованих чи пошкоджених війною медичних закладів, їх модернізацію та підвищення ефективності, — зазначив міністр.

Також кошти планується направити на такі напрями:

Зараз дивляться

подальше вдосконалення та посилення первинної медико-санітарної допомоги;

задоволення нових потреб в охороні психічного здоров’я та реабілітації;

модернізацію та підвищення ефективності стаціонарної допомоги;

розбудову потенціалу, підтримку інновацій, розвиток електронної системи охорони здоров’я.

Основні заходи з реалізації проєкту планується здійснити у 2023-2024 роках. Загальна потреба у фінансуванні цього проєкту оцінюється в розмірі близько $500 млн.

Підтримка цього та інших проєктів, що направлені на вирішення проблем у сфері охорони здоровʼя, буде відбуватись з різних джерел: Світовий банк, Банк розвитку Ради Європи, Європейський банк реконструкції та розвитку тощо.

Фото: МОЗ