Громадяни України, які рятуються від жахів війни в країнах ЄС, зможуть отримати тут первинну психологічну та психічну допомогу. Консультації фахівців надаватимуться рідною мовою.

На це Єврокомісія в рамках програми EU4Health мобілізувала додаткових €9 млн.

– Жорстока агресія Росії проти України показала всі жахи війни. Вона змусила мільйони невинних людей, багато з яких з вразливих верств населення, покинути свої будинки і повсякденне життя, і опинитися в повній невизначеності, – заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я та харчової безпеки Стелла Кіріакідес.

Читайте також: В Україні запустили програму психологічної підтримки Час поговорити

Вона зазначила надання необхідної психологічної підтримки всім, хто цього потребує.

Первинну психологічну і психічну підтримку українці зможуть отримати відразу після перетину кордону. Її надаватимуть представники Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та інших неурядових організацій.

Подальшу допомогу, консультації та діагностику нададуть в центрах прийому біженців, а також після отримання статусу тимчасового захисту, який надає доступ до медичної допомоги в країнах-членах ЄС.

Джерело: EU supports Ukraine