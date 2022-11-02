США успішно закінчили шестимісячні випробування препарату на основі моноклональних антитіл для профілактики малярії, заявив Національний інститут алергії та інфекційних захворювань.

Дослідження проводилося у Африці (Малі) протягом сезону малярії. Під час першої фази була вивчена безпечність вакцини на основі моноклональних антитіл у різному дозуванні. Друга фаза була присвячена ефективності препарату.

У дослідженнях брали участь 369 здорових, невагітних дорослих віком від 18 до 55 років у сільських громадах Каліфабугу та Тородо у Малі, де кожного року з липня по грудень фіксуються спалахи малярії.

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При цьому 330 учасників отримували препарат у низькому або високому дозуванні, а 39 ввели плацебо.

Проаналізувавши частоту заражень, дослідники дійшли висновку, що висока доза ефективно запобігала хворобі у 88,2% випадків, а низька – у 54% випадків.

– Це перші польові результати щодо безпечності моноклонального антитіла, яке може надати високий рівень захисту від малярії у здорових дорослих. У майбутньому ми хочемо визначити, чи може цей препарат запобігти зараженню малярією у немовлят, дітей та вагітних жінок, — сказав керівник дослідження доктор Роберт Седер.

Вчені сподіваються, що моноклональні антитіла змінять профілактику малярії в ендемічних регіонах.

Джерело: Science daily