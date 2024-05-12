Як повідомили співробітники Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, у столиці та області зареєстровано п’ять випадків захворювання на вірусний гепатит А. Інфекцію було виявлено у співробітників одного із закладів торгівлі та членів їхніх сімей.
Повідомляється, що хворі звернулися по медичну допомогу, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші лікуються амбулаторно.
Гепатит у Київській області
– ДУ Київський міський ЦКПХ МОЗ України проінформувало ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради про випадки захворювання, – йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато епідеміологічне розслідування та вжито необхідних заходів щодо недопущення поширення захворювання.
Що таке вірусний гепатит А
Вірусний гепатит А – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і тяжкий перебіг.
Шляхи інфікування гепатитом А:
- фекально-оральний;
- вживання забрудненої води або їжі, які можуть містити фекалії інфікованих;
недотримання правил особистої гігієни;
- у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
- деякі види сексуальних стосунків.
Симптоми гепатиту А
Серед найпоширеніших симптомів фахівці називають такі, як:
- виражена загальна слабкість і підвищена стомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювання;
- неприємні відчуття в животі;
- тяжкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі;
- жовтяниця (пожовтіння склер і шкіри) – буває у 70% дорослих людей.
Вакцинація
В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, проте є дві зареєстровані інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А. Їх дозволено до використання у дітей від одного року.
Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна з них – комбінована вакцина, що захищає від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.