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Експерти говорять про спалах: у Києві та області зареєстрували п’ять випадків вірусного гепатиту А

12 Травня 2024, 08:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гепатит
Джерело: Depositphotos

Як повідомили співробітники Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, у столиці та області зареєстровано п’ять випадків захворювання на вірусний гепатит А. Інфекцію було виявлено у співробітників одного із закладів торгівлі та членів їхніх сімей.

Повідомляється, що хворі звернулися по медичну допомогу, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші лікуються амбулаторно.

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Гепатит у Київській області

– ДУ Київський міський ЦКПХ МОЗ України проінформувало ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради про випадки захворювання, – йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато епідеміологічне розслідування та вжито необхідних заходів щодо недопущення поширення захворювання.

Що таке вірусний гепатит А

Вірусний гепатит А – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і тяжкий перебіг.

Шляхи інфікування гепатитом А:

  • фекально-оральний;
  • вживання забрудненої води або їжі, які можуть містити фекалії інфікованих;
    недотримання правил особистої гігієни;
  • у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
  • деякі види сексуальних стосунків.

Симптоми гепатиту А

Серед найпоширеніших симптомів фахівці називають такі, як:

  • виражена загальна слабкість і підвищена стомлюваність;
  • підвищення температури тіла;
  • втрата апетиту;
  • діарея;
  • блювання;
  • неприємні відчуття в животі;
  • тяжкість у правому підребер’ї;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця (пожовтіння склер і шкіри) – буває у 70% дорослих людей.

Вакцинація

В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, проте є дві зареєстровані інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А. Їх дозволено до використання у дітей від одного року.

Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна з них – комбінована вакцина, що захищає від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.

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Вакцинація Гепатит Київ Київська область статистика
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