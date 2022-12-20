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Експерти розповіли, як зібрати правильну тривожну валізку

20 Грудня 2022, 18:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
беженцы переселенцы
Джерело: Depositphotos

Війна – це перш за все непередбачуваність, це час, в якому день сьогоднішній може бути абсолютно несхожим на завтра, яке ми запланували.

Тому українцям потрібно бути готовими до будь-яких, навіть найнесподіваніших змін. І головна ознака такої готовності — правильно зібраний тривожний чемоданчик.

За словами експертів Програми цивільного захисту, яку здійснює Фонд Східна Європа та Hala Systems Inc. за фінансової підтримки Європейського Союзу, оптимально мати відразу дві тривожні валізки:

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  • мобільну, яка завжди з вами і в якій повинні бути обов’язково тактична аптечка, документи і павер-банк;
  • більш розширену версію – з усіма базово необхідними речами.

За QR-кодом можна дізнатися чек-лист ідеальної тривожної валізки і поради щодо її збору.

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