Війна – це перш за все непередбачуваність, це час, в якому день сьогоднішній може бути абсолютно несхожим на завтра, яке ми запланували.
Тому українцям потрібно бути готовими до будь-яких, навіть найнесподіваніших змін. І головна ознака такої готовності — правильно зібраний тривожний чемоданчик.
За словами експертів Програми цивільного захисту, яку здійснює Фонд Східна Європа та Hala Systems Inc. за фінансової підтримки Європейського Союзу, оптимально мати відразу дві тривожні валізки:
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- мобільну, яка завжди з вами і в якій повинні бути обов’язково тактична аптечка, документи і павер-банк;
- більш розширену версію – з усіма базово необхідними речами.
За QR-кодом можна дізнатися чек-лист ідеальної тривожної валізки і поради щодо її збору.