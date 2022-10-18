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Експерти обурені: у США створили Covid-штам з коефіцієнтом смертності 80%

18 Жовтня 2022, 10:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковці
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Бостонського університету створила новий штам коронавірусу з коефіцієнтом смертності 80%. На думку авторитетних експертів, це може спровокувати пандемію, створену в лабораторії.

Повідомляється, що дослідники додали шипоподібний білок Омікрон, який схожий на вихідний штам Covid-19. В результаті спайк Омікрона сильно мутував, що зробило його найбільш заразним варіантом з тих, що коли-небудь існували: вісім з десяти мишей, заражених створеним в лабораторії штамом, померли.

На думку експертів, це відкриття доводить, наскільки небезпечні дослідження з маніпулювання вірусами відбуваються навіть у США, незважаючи на побоювання, що подібні методи могли спровокувати пандемію.

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– Це слід  повністю заборонити, це гра з вогнем, – заявив провідний вчений в уряді Ізраїлю, професор Шмуель Шапіро.

Вважається, що дослідження посилення функції, коли вірусами цілеспрямовано маніпулюють, щоб зробити їх більш заразними або смертоносними, лежить в основі походження Covid-19.

Китайська лабораторія, що розташована лише за декілька миль від першого кластера випадків, провела аналогічні дослідження коронавірусів кажанів. Але ця практика була значною мірою обмежена в США з 2017 року.

– Якщо ми хочемо уникнути наступної пандемії, створеної в лабораторії, вкрай важливо посилити нагляд за розширеними дослідженнями потенційних пандемічних патогенів, – заявив хімік з Університету Рутгерса в Нью-Брансвіку Річард Ебрайт.

Відомо, що національна лабораторія нових інфекційних захворювань Бостонського університету є однією з 13 лабораторій четвертого рівня біобезпеки в США.

Джерело
Daily Mail
Теги
Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження пандемія Смерть США Штам Омікрон
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