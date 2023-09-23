Експерти попереджають, що вчителі, перукарі та медсестри мають значно підвищений ризик виникнення варикозного розширення вен через тривале стояння в робочий час.

Доктор Марк Бретбі, консультант інтервенційної радіології та медичний директор Veincentre, зазначає, що варикозне розширення вен – це проблема, пов’язана з анатомією людини та тривалим стоянням.

За словами експерта, ця недуга, здається, існує вже століттями, з римських часів, та досі залишається актуальною для тих, хто проводить багато часу на ногах.

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Не тільки вчителі, перукарі та медсестри піддаються ризику. Лікарі наголошують, що робота, яка вимагає тривалого стояння, може збільшити ймовірність розвитку варикозного розширення вен через ускладнення кровообігу.

Варикозне розширення вен – це стан, за якого вени на ногах і стопах стають набряклими та збільшеними, часто мають синій або темно-фіолетовий відтінок і можуть здаватися горбистими або скрученими.

Це захворювання може супроводжуватися важкістю та свербежом ніг, набряком стоп і щиколоток.

Хоча захворювання більшою мірою є генетичним, доктор Бретбі наголошує, що є дії, які знижують ризик. Зокрема, важливо дотримуватися здорового способу життя, правильно харчуватися, підтримувати оптимальну вагу і регулярно займатися фізичними вправами.

Джерело: The Express