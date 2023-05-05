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Електронні черги на ВЛК вже діють у тестовому режимі – Маляр

5 Травня 2023, 16:52
Валентина Андрейко журналістка
влк
Джерело: Depositphotos

Ліквідацію черг на ВЛК Міністерство оборони взяло на особливий контроль. І перші кроки уже готове продемонструвати.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наводить скрін інтерфейсу системи електронного запису до лікарів і роз’яснює, як практичну здійснюватиметься запис у цю чергу.

Бійців на проходження медичного огляду завчасно записуватиме начальник медичної частини. Так само, як і до будь-якого лікаря. На конкретний день і час.

Стояти під кабінетами медиків у чергах уже ніхто не буде. Військовослужбовець приходитиме в зазначений час, на який запишуть лише його.

– Зараз ми запустили проект у тестовому режимі в Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК, пояснила Маляр.

Протягом травня Міноборони планує перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом.

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Джерело: Ганна Маляр

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військовослужбовці Ганна Маляр Міноборони
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