Електронні черги на ВЛК вже діють у тестовому режимі – Маляр

Ліквідацію черг на ВЛК Міністерство оборони взяло на особливий контроль. І перші кроки уже готове продемонструвати.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наводить скрін інтерфейсу системи електронного запису до лікарів і роз’яснює, як практичну здійснюватиметься запис у цю чергу.

Бійців на проходження медичного огляду завчасно записуватиме начальник медичної частини. Так само, як і до будь-якого лікаря. На конкретний день і час.

Стояти під кабінетами медиків у чергах уже ніхто не буде. Військовослужбовець приходитиме в зазначений час, на який запишуть лише його.

– Зараз ми запустили проект у тестовому режимі в Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК, пояснила Маляр.

Протягом травня Міноборони планує перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом.

Джерело: Ганна Маляр