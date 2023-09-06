З кожним роком тренк вбиває дедалі більше людей. У липні 2023 року адміністрація президента Джо Байдена оголосила про боротьбу з цим наркотиком. Чому американці вживають тренк та до чого це призводить, у нашому матеріалі.

Що таке тренк

Тренк – один із сучасних вуличних наркотиків, що створює серйозну загрозу для здоров’я. Назва походить від слова транквілізатор. Це суміш ксилазину (ветеринарного седативного препарату) та синтетичних опіоїдів.

Дилери додають тренк до героїну, бо він значно дешевший і набагато потужніший. Це почалося в Пуерто-Ріко майже 10 років тому, а наразі поширюється як епідемія у США.

Чому він такий небезпечний

З багатьох причин. Порушення серцевого ритму, підвищений кров’яний тиск, висока температура, судоми, агресія, думки про самогубство – це тільки “квіточки”.

Адже в деяких випадках тренк може викликати сильне запалення центральної нервової системи, розлади дихання та серцево-судинної системи, а також зупинку серця, інсульт або енцефалопатію.

Під дією тренку людина практично не здатна сприймати реальність, вона нічого не усвідомлює, рухи та реакція сповільнюються, вона може годинами безцільно блукати вулицями, а довершує картину порожній погляд. Саме тому препарат ще називають зомбі-наркотик.

Внаслідок його постійного вживання на ногах або руках з’являються серйозні рани, які нагадують хімічні опіки. Зазвичай їх дуже складно лікувати, виразки місяцями або навіть роками не загоюються.

Це призводить до некрозу тканин, а потім до ампутації кінцівок. Медики кажуть, що ефект від тренку навряд чи можна переплутати з будь-яким іншим препаратом.

Безпечної дози не існує

У США тренк став серйозною проблемою для здоров’я та національної безпеки. За офіційними даними, у 2021 році в США було зафіксовано понад 3 тис. смертей внаслідок його вживання.

Американське Управління з боротьби з наркотиками вилучило суміші ксилазину та фентанілу в 48 з 50 штатів.

Ксилазин не є опіатом. Він не включений до контрольного списку США і не взаємодіє з налаксоном, антидотом при передозуванні опіоїдів.

Таким чином, у разі прийому в поєднанні з героїном або його потужнішим і дешевшим замінником фентанілом врятувати людину навряд чи вдасться.

Попри те, що американська влада активно бореться з розповсюдженням препарату, зомбі-наркотик вже потрапив до Європи. Ще в травні 2022 року було зафіксовано першу смерть від передозування у Соліхолі (Велика Британія).

Ситуація погіршується і в Канаді: у 2018 році поліція ідентифікувала ксилазин у вилучених наркотиках лише п’ять разів, у 2019 – 205, а у 2022 – 1 350.