У світі станом на 7 вересня зафіксували 222 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,5 млн людей. Рівень захворюваності та госпіталізацій з Сovid-19 зростає, тому у першій половині вересня Україна вийде із зеленої зони карантину.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 7 вересня зафіксували 2 197 нові випадки коронавірусу. Це різке збільшення хворих, адже ще минулої доби нових випадків було менше тисячі. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 53 людини. Побороти хворобу вдалося 1 429 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Також у трьох областях України найгірша епідситуація. А саме це Буковина, Львівська та Вінницька області. Поки що говорити про посилення заходів у всій країні зарано. Але експерти прогнозують вихід країни із зеленої зони у першій половині вересня.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували у Великій Британії (41 тис.) та США (39 тис.) та Індії (30 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили у Росії, Індонезії та Ірані.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Росії, Франції та Італії. Україна за кількістю випадків коронавірусу за добу у світі посідає 49 місце, а у Європі – 12-те.

Уряд Фінляндії послабить карантинні обмеження у країні, якщо від коронавірусу вакцинуються 80% населення у віці старше 12 років.

В Австрії скасували локдаун для тих, хто повністю вакцинувався від коронавірусу. А у разі перевантаження системи охорони здоров’я доступ до нічних ресторанів та великих заходів буде заблокований лише для нещеплених людей.