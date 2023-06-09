Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у межах проведення Всеукраїнської благодійної акції “Естафета добра” відвідав Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит.

Про це повідомили у відділі зв’язків із громадськістю командування Об’єднаних сил ЗС України.

– Діти мають право на щасливе дитинство. Ми маємо робити все для того, щоб вони зростали здоровими та щасливими, навіть попри війну, – зазначив Сергій Наєв.

Акція відбулася в п’яти областях України в межах цивільно-військового співробітництва. На святкових заходах побували понад 1 200 дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в обласних дитячих лікарнях Києва, Запоріжжя, Сум, Харкова та Чернігова.

Благодійний проєкт було приурочено до Міжнародного дня захисту дітей.

– На жаль, цю пам’ятну дату ми другий рік відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Нині ми як ніколи розуміємо, у чому полягає суть захисту дітей, їхнього щасливого дитинства та майбутнього загалом, – зазначив генерал-лейтенант.

Командувач наголосив, що головна мета таких проєктів – піклування про фізичне та моральне здоров’я дітей, а також виховання в них національної свідомості.

Під час акції “Естафета добра” було організовано виступи найкращих художніх колективів України. Також діти отримали безліч призів і солодких подарунків.

Джерело: відділ зв’язків із громадськістю командування Об’єднаних сил ЗС України