Майже 5,5 млн гривень або понад €135 тис. зібрано громадянами Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Більше восьми тис. внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка розвиває тактичну медицину в Україні.

Збір коштів був відкритий фондом Slava Ukraini MTÜ після того, як 24 лютого, на День Незалежності Естонії, до мешканців країни звернувся Федір Сердюк, засновник PULSE. Зокрема, він розповів про навчання українських військових тактичній медицині.

Тактична медицина є одним з невідʼємних елементів бойової підготовки військового у сучасній війні, адже дозволяє врятувати життя поранених під час тривалої евакуації до медичного закладу.

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Зібрані громадянами Естонії кошти будуть спрямовані на покриття витрат, повʼязаних з навчанням, передусім на закупівлю обладнання та логістику.

– Окреслити обсяг потреби у навчанні тактичній медицині наразі навіть не вбачається можливим. Тільки Національна гвардія України формує шість штурмових бригад, не кажучи вже про ЗСУ, – пояснив Федір Сердюк.

Він додав, що тепер PULSE зможе забезпечити належну медичну підготовку – ці гроші покриють понад 400 днів тренінгів з тактичної медицини.

Естонія була і залишається одним з найвідданіших партнерів України. Тільки за офіційними каналами, нашій країні було надано допомоги більше ніж на 1% естонського ВВП.

PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort – неприбуткова організація, яка розвиває тактичну медицину в Україні. Була заснована на початку повномасштабного вторгнення Росії як упорядковування волонтерської діяльності компанії FAST, що навчала військових з 2014 року. З 24 лютого 2022 року навчання за різними програмами PULSE пройшли більше 11 тис. військових.

Однією з ключових активностей PULSE є навчання особового складу та військовослужбовців медичних служб підрозділів Сил оборони України.

В 2023 році організація першою з українських недержавних структур отримала статус авторизованого тренінгового центру NAEMT® (Уповноважена асоціація, якій ЗС США делегували повноваження в сфері тактичної медицини). Навчання та інші послуги від PULSE українські військовослужбовці отримують безкоштовно, витрати організації фінансуються групою міжнародних та українських донорів.

MTÜ Slava Ukraini – естонська неурядова організація, створена з метою надання гуманітарної допомоги цивільному населенню України та підтримки української армії.

Фото: PULSE