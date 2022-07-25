Інструктор з тактичної медицини сектору оборони міста Києва, лікар-хірург Андрій Маранов разом з командою однодумців запустив Telegram-бот Just save life, який допомагає визначити інсульт за зовнішніми ознаками.

Повідомляється, що в боті доступні відомості про українські лікарні, які мають контракт з НСЗУ на надання допомоги при інсультах.

У боті також містяться матеріали про ознаки та алгоритм поведінки при підозрі на інсульт.

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За словами Андрія Маранова, бот визначає геолокацію користувача і показує найближчі п’ять лікарень з інсультним відділенням. За допомогою бота можна в один клік вибрати лікарню зі списку і зателефонувати безпосередньо, попередити про пацієнта.

– Надзвичайно важливо доставити пацієнта в правильну лікарню. Не в терапію, не в звичайну неврологію, а саме в інсультне відділення, що має потрібний тип лікування для такого пацієнта, – пояснює лікар.

Повідомляється, що ідея такого бота з’явилася після випадку, коли Андрій був на стажуванні за кордоном, і у його матері (також лікаря) стався інсульт. Через несвоєчасно надану допомогу вона вижила, але стала інвалідом, з порушенням мови і паралізованою половиною тіла.

Тому Андрій вирішив зробити дані про те, як розпізнати інсульт максимально доступними і публічними.

Допомагала працювати над ботом команда комунікаційної кампанії “Гарантовано!” в рамках проекту USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я”, що розповідає про те, як безкоштовно отримати невідкладну допомогу при інсульті.

Нагадаємо, що згідно з офіційною статистикою, в Україні щорічно відбувається 100-110 тис.інсультів (понад третина з них – у людей працездатного віку). З них:

30-40% вмирають протягом перших 30 днів;

до 50% – протягом року від початку захворювання;

близько 10% повертаються до повноцінного життя.

Своєчасне розпізнавання інсульту і надання медичної допомоги впливає на те, наскільки людина після нього відновиться.

Джерело: ain