Працівники мережевих та онлайн-аптек розповіли, чому ажіотаж, що виник 1 квітня у зв’язку з введенням електронних рецептів на продаж ліків, виявився марним.

Для початку слід нагадати, що, як запевняють фахівці МОЗ, з 1 квітня в українців з’явилася можливість купувати необхідні їм препарати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом.

Водночас важливо зазначити, що сам список рецептурних препаратів додатково не розширювали.

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Перевага електронного рецепта полягає в тому, що тепер ми зможемо отримати його віддалено і його може виписати будь-який лікар, у якого є доступ до електронної системи охорони здоров’я.

– Пацієнти не стали частіше звертатися за рецептом. Тому особливих змін у роботі поки що немає. Важко сказати, чи зміниться ситуація надалі, але ініціатива, безумовно, позитивна, головне, щоб її дотримувалися, – зазначила сімейна лікарка зі Львова Марта Луковська.

Те, що нічого не змінилося, підтверджує й анонімний (зі зрозумілих причин) фармацевт однієї з мережевих аптек, який розповів, які вказівки вони отримали від керівництва.

– Керівництво нам сказало, що нічого не змінилося – під час воєнного стану працюємо, як раніше. Але попередили, що потрібно бути готовим, що ситуація може змінитися в будь-який момент і щоб ми були готові, – зазначив фармацевт.

За його словами, вони й далі відпускають популярні ліки без рецепта. Але додав, що, як і раніше, рецепт вимагають для всіх антибіотиків, психотропних препаратів, антидепресантів, сильнодійних анальгетиків і ліків, що містять наркотичні речовини.

Співзасновник і генеральний директор сервісу з купівлі ліків онлайн Liki24 Антон Авринський розповів, що в останні дні березня спостерігалося збільшення попиту в кілька разів.

– Підвищений попит стосувався переважно знеболювальних, препаратів від тиску, серцевих препаратів. Ми підготувалися до змін і зробили на платформі можливість зазначення е-рецепта, – розповів Антон Авринський.

За його словами, клієнти можуть не переживати і використовувати е-рецепт на Liki24.com: система автоматично передасть деталі рецепта в аптеку.