Генеральний директор американського фармацевтичного гіганта Eli Lilly Девід Рікс заявив минулого тижня, що твіт Ілона Маска про ціни на інсулін в США викликав падіння акцій компанії, що, можливо, може призвести до необхідності зниження вартості препарату.

Повідомляється, що платформа соціальних мереж Twitter загрузла в невизначеності і безладі протягом декількох днів відтоді, як мільярдер Ілон Маск взяв на себе управління мережею.

Відзначається, що, крім шуму з приводу фальшивих облікових записів і примхливих змін політики, на платформі розгорівся лютий діалог щодо непомірної ціни на інсулін.

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Нагадаємо, що обліковий запис, що видає себе за фармацевтичного гіганта Eli Lilly, з логотипом компанії і синьою галочкою поруч з назвою, яка раніше сигналізувала про перевірку особи облікового запису (тепер за це потрібно платити $8), містила привабливу, але неправдиву заяву: “Ми раді оголосити, що інсулін тепер доступний безкоштовно”.

Цей твіт викликав падіння ціни акцій фармвиробника і паніку всередині компанії, представники якої намагалися зв’язатися з Twitter, щоб видалити скандальну публікацію.

Майже через два тижні Генеральний директор Eli Lilly Девід Рікс виступив на захист цін на інсулін своєї компанії і визнав, що вони можуть бути знижені.

Відзначається, що, за словами Маска, майже половина з 7 500 співробітників була звільнена, а іншим було наказано перейти на Twitter 2.0 і погодитися працювати довгі години з високою інтенсивністю.

Маск також додав, що співробітникам, які не погодяться, буде надано три місяці вихідної допомоги. На той час, коли закінчився термін ультиматуму, сотні людей звільнилися.