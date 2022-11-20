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Фармгігант США заявив, що через хаос в Twitter ціни на інсулін можуть знизитися

20 Листопада 2022, 08:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інсулін
Джерело: Depositphotos

Генеральний директор американського фармацевтичного гіганта Eli Lilly Девід Рікс заявив минулого тижня, що твіт Ілона Маска про ціни на інсулін в США викликав падіння акцій компанії, що, можливо, може призвести до необхідності зниження вартості препарату.

Повідомляється, що платформа соціальних мереж Twitter загрузла в невизначеності і безладі протягом декількох днів відтоді, як мільярдер Ілон Маск взяв на себе управління мережею.

Відзначається, що, крім шуму з приводу фальшивих облікових записів і примхливих змін політики, на платформі розгорівся лютий діалог щодо непомірної ціни на інсулін.

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Нагадаємо, що обліковий запис, що видає себе за фармацевтичного гіганта Eli Lilly, з логотипом компанії і синьою галочкою поруч з назвою, яка раніше сигналізувала про перевірку особи облікового запису (тепер за це потрібно платити $8), містила привабливу, але неправдиву заяву: “Ми раді оголосити, що інсулін тепер доступний безкоштовно”.

Цей твіт викликав падіння ціни акцій фармвиробника і паніку всередині компанії, представники якої намагалися зв’язатися з Twitter, щоб видалити скандальну публікацію.

Майже через два тижні Генеральний директор Eli Lilly Девід Рікс виступив на захист цін на інсулін своєї компанії і визнав, що вони можуть бути знижені.

Відзначається, що, за словами Маска, майже половина з 7 500 співробітників була звільнена, а іншим було наказано перейти на Twitter 2.0 і погодитися працювати довгі години з високою інтенсивністю.

Маск також додав, що співробітникам, які не погодяться, буде надано три місяці вихідної допомоги. На той час, коли закінчився термін ультиматуму, сотні людей звільнилися.

Джерело
The Guardian
Теги
Ілон Маск Інсулін США Ціни
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