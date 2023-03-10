Ізраїльтянин, якому зараз 72 роки, близько дев’яти років тому зупинявся зі своєю дружиною в готелі в Рихі і там заразився бактерією легіонелла, яка викликала у нього важку пневмонію і стала причиною неврологічної інвалідності.

Суд ухвалив, що власник готелю проявив недбалість, коли не проводив періодичні аналізи води, і повинен виплатити потерпілому компенсацію в розмірі 1,25 млн шекелів (близько $300 тис.).

Потерпілий у серпні 2014 року зупинявся зі своєю дружиною в готелі, щоб провести там вихідні дні. Пара подорожувала околицями, а в проміжках приймала душ і часто використовувала джакузі та сауну.

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Наприкінці відпустки чоловік відчув себе зле, у нього з’явилися втома, слабкість і головний біль. Два дні потому, вже приїхавши додому, він зробив аналізи крові, за результатами яких його терміново госпіталізувати в лікарню, де медики фактично врятували йому життя.

Чоловік пройшов реабілітаційні процеси і відтоді пересувається за допомогою інвалідного візка та ходунків.

Лікарня повідомила про те, що трапилося в Міністерство охорони здоров’я, представники якого взяли проби води в готелі. В одній з душових були виявлені показники бактерій Legionella набагато вищі за допустимі.

У висновку експерта, представленому в суді, йдеться, що симптоми потерпілого описуються в літературі як можливі ускладнення хвороби легіонерів (викликаної бактерією Legionella).

Було встановлено, що володар готелю не проводив необхідних дезінфекційних або профілактичних заходів, як власник житлового приміщення з постояльцями. За що і був оштрафований на кругленьку суму.

Джерело: Ynet