Відтепер у застосунку Helsi можна отримати сповіщення про заплановані та завершені прийоми у лікаря. Це нова функція допоможе своєчасно отримувати ретельніше контролювати, що відбувається з медичною карткою пацієнтів та їхніх дітей.

– Helsi запускає push-сповіщення – пацієнту не потрібно стежити за історією своїх прийомів, він одразу отримує інформування про створені записи, – йдеться в повідомленні

Оновлення передбачають чотири автоматичних push-повідомлення в застосунку: про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини, про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини. Також у застосунку з’явилася можливість поскаржитися на прийом.

Батьки зможуть оперативно відстежити не лише власні прийоми, а й прийоми своїх дітей. Для цього попередньо треба зареєструвати свою дитину через функціонал “Пов’язані особи” в застосунку.

Для отримання push-сповіщень потрібно перевірити налаштування в смартфоні та дозволити застосунку надсилати сповіщення. У застосунку додаткові налаштування не потрібні. Треба лише дати згоду на надсилання push-повідомлень під час першого входу в застосунок.

Джерело: Helsi

Фото: Helsi