РФ направила вже 20 нот в Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо загрози хімічних атак з боку України, повідомляють російські ЗМІ.

Та країни-члени цієї організації різко засудили безпідставні звинувачення. Та фейкомети намагалися довести, що “біолабораторії США” в Україні — це воєнні бази НАТО. Конспірологи ж а за ними пропагандисти знову розкручують теорію штучного походження коронавірусу. Звинувачують знову ж таки США.

МОЗ за допомоги проекту USAID Підтримка реформи охорони здоров’я та аналітичної платформи VoxCheck спростовує російські міфи.

Зараз дивляться

Фейк: українські військові збираються підірвати ємності з хлором на Слов’янській ТЕС

Росміноборони заявило, що ЗСУ готують провокацію з використанням отруйних речовин на Донеччині, для чого на насосно-фільтраційну станцію Слов’янської ТЕС завезли та замінували ємності з рідким хлором. І збираються підірвати перед приходом “визволителів”.

Правда. Слов’янську ТЕС зупинили ще 27 травня з метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуювати працівників та членів їхніх сімей. Отже, російські війська створювали загрозу поцілити в ТЕС задовго до того, як оголосили потенційну українську провокацію.

Всі вже знають, що Росія завжди звинувачує противника в тих злочинах, які збирається здійснити сама.

Фейк: біолабораторії США в Україні — це воєнні об’єкти НАТО

Росдерждума створила комісію з розслідування американських біолабораторій на території України і заявляє, що з 2014 року НАТО створювали об’єкти воєнної інфраструктури в Україні, готуючись до війни з Росією.

Правда. Генеральний секретар НАТО не говорив, що НАТО з 2014 року створювало додаткові військові об’єкти в Україні. Україна не є членом Альянсу, тому відкриття військових об’єктів НАТО тут неможливе. В Україні немає жодних військово-біологічних лабораторій США.

Фейк: вірус SARS-CoV-2 винайшли в американській лабораторії

У мережі поширили нібито заяву американського вченого Джеффрі Сакса про те, що вірус SARS-CoV-2 винайшли в лабораторіях США. Росія вже встигла заявити, що США мають виплатити компенсації усім державам, які постраждали від наслідків пандемії Covid-19.

Правда. У промові Джеффрі Сакс пролунали суперечливі слова про походження SARS-CoV-2. Він вважає, що вірус виник через помилку біотехнологій у лабораторіях США, але ми не знаємо цього напевно. Крім того, він відкрито заявляє, що немає достатньо доказів, які би підтверджували теорію про штучне походження SARS-CoV-2. Та й як можна повірити у ці слова, якщо Сакс – економіст, а не вірусолог. По-друге, не можна виключати його упередженості. Крім заяв про економіку та пандемію, він робить чимало політичних заяв, що тісно пов’язані з проросійськими та прокитайськими наративами.

Фейк: у Європі населення знову будуть обдурювати й запроваджувати карантинні обмеження

Антивакцинатори вкотре заявляють про обдурювання населення щодо пандемії Covid-19. Цього разу вони посилаються на представника ВООЗ Ганса Клюге, який говорив про зростання захворюваності на Covid-19 в Європі. З цього робиться висновок, що європейців знову збираються “дурити” заради введення карантинних обмежень та масової вакцинації.

Правда. Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, справді казав про збільшення випадків Covid-19 у Європі. Зростання захворюваності цього літа зумовлена кількома чинниками:

зняття карантинних обмежень та проведення масових заходів, під час яких трапляються інфікування;

зниження ефективності вакцин, через що населенню рекомендують робити бустерне щеплення;

мутації коронавірусу, які роблять людей більш вразливими до захворювання.

Водночас завдяки високому охопленню населення вакцинацією нова хвиля Covid-19 не призведе до різкого збільшення госпіталізації та смертності від захворювання.

До того ж карантинні заходи, вакцинація — це доведений спосіб подолати пандемію та зменшити кількість тих, хто постраждає від захворювання.