Російська пропаганда знову посилює панічні настрої в Україні. У Нікополі на Дніпропетровщині з’явилися фейкові листівки українською мовою, що начебто українська влада радить у випадку радіаційної аварії з мокрим рушником на голові тікати з міста, а статистику захворюваності на Covid-19 фальсифікують, аби отримати вакцину від США.

МОЗ України з допомогою проєкту USAID Підтримка реформи охорони здоров’я та аналітичної платформи VoxCheck спростовує міфи про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, РФ.

Фейк: На Дніпропетровщині українська влада поширює листівки з інструкціями, що робити у випадку вибуху реактора на ЗАЕС

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У Нікополі на Дніпропетровщині з’явилися листівки, в яких написано, що робити у випадку вибуху ядерного реактора АЕС. У тексті йдеться, що обстріли Запорізької АЕС будуть продовжуватися. Тому жителям радять зібрати свої речі, а у випадку вибуху накрити голову мокрим рушником та покинути місто. Текст листівки написаний українською, це мало б створити враження, що їх поширює українська влада.

Правда. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко спростував, що українська влада має відношення до цих листівок. Він наголосив, що офіційні установи користуються офіційними каналами сповіщення громадян, і про важливі події сповіщатимуть мешканців не розкиданням листівок.

У тексті листівки є чимало помилок, які свідчать, що його некоректно перекладали з російської: обстріли Запорізької АЕС продовжуватися, активна зона ураження вас не торкнеться, накрийте їм голову тощо.

Вочевидь, листівки мають викликати панічні настрої в людей. Вони написані дуже емоційно (Дій за інструкцією і ти виживеш). Самі інструкції — накривати голову вологим рушником та їхати з міста — уже наражають людей на небезпеку.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ нагадали, що і як робити у разі радіаційної аварії:

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

Зробіть запас води на кілька днів у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Стежте за офіційними повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Виходьте лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички. Після повернення додому помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його якомога далі від людей і домашніх тварин.

Фейк: В Україні фальсифікували статистику Covid-19, щоб США передали нам непотрібні вакцини

Сергій Гула, антивакцинатор, поширює фейки про Covid-19. Він каже, що в Україні навмисно завищували кількість випадків Covid-19, аби США могли надсилати більшу кількість своїх вакцин, адже утилізувати їх у США невигідно.

Правда. Востаннє США оголосили про безкоштовну передачу 500 тисяч доз вакцин (а не мільйонів, як каже Гула) у рамках ініціативи COVAX – програми міжнародної допомоги, яка з’явила як відповідь на нерівність у розподілі вакцин: багаті країни мали більші ресурси для фінансування досліджень вакцин, закупівлі препаратів, тоді як бідні країни часто не могли забезпечити навіть мінімальний рівень вакцинації.

Насправді США ще минулого року зобов’язалися збільшити допомогу іншим країнам для прискорення вакцинації проти Covid-19. У вересні 2021 року Джо Байден пообіцяв надати додаткові 500 млн доз вакцини країнам, що розвиваються.

Гула стверджує, що Covid-19 е безпечною хворобою, а вакцини шкодять здоров’ю. МОЗ нагадує, що вакцинація убезпечує від важкого протікання хвороби та смерті від Covid-19.

У червні 2022 року в журналі The Lancet опублікували дослідження, в якому за допомогою математичних моделей визначили, скільки людей вдалося врятувати завдяки імунізації. За перший рік використання вакцин (із грудня 2020 року по грудень 2021 року) – щонайменше 14,4 млн людей у 185 країнах. За даними математичного моделювання, в Україні вакцинація від Covid-19 врятувала близько 25 тис. життів.