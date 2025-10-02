Флеболог — це лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань вен. Основна увага фахівця спрямована на профілактику та лікування варикозної хвороби, тромбофлебіту, венозної недостатності та інших патологій судин нижніх кінцівок.

Проблеми з венами часто ігнорують на ранніх стадіях, але саме своєчасне звернення до флеболога допомагає запобігти серйозним ускладненням, таким як тромби або хронічні набряки.

Методи діагностики та лікування

У сучасному медичному центрі MedHealth застосовують передові методики, що дозволяють точно діагностувати стан вен і призначити ефективне лікування. Серед основних:

Зараз дивляться

УЗД вен (доплерографія) — безболісне та високоточне обстеження вен нижніх кінцівок;

Малоінвазивні процедури — ендовенозна лазерна коагуляція (EVLK), склеротерапія;

Консервативне лікування — компресійна терапія, ліки для поліпшення венозного кровообігу;

Хірургічне лікування — при складних випадках флеболог проводить оперативні втручання з мінімальною травматизацією тканин.

Кожен метод підбирається індивідуально залежно від стадії захворювання, віку та стану пацієнта.

Чому пацієнти обирають MedHealth

Головний флеболог Олександр Базяк має понад 20 років досвіду та застосовує сучасні малоінвазивні методики, що дозволяють швидко та безболісно лікувати варикоз.

Пацієнти відзначають уважність лікаря, індивідуальний підхід та детальне пояснення процесу лікування. Завдяки цьому MedHealth користується високою довірою — понад 90% пацієнтів рекомендують центр знайомим.

Медичний центр має всі необхідні ліцензії, сучасне обладнання та працює щодня: з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 20:00, у вихідні — з 08:00 до 18:00.

Своєчасне звернення до флеболога — це турбота про здоров’я вен і якість життя. У MedHealth пацієнти отримують сучасну діагностику, індивідуальне лікування та професійну підтримку на всіх етапах.

Якщо ви відчуваєте біль, набряки, судоми або помітили зміни вен на ногах, не відкладайте візит до фахівця — рання діагностика та лікування допомагають уникнути серйозних ускладнень.

Крім лікування, флеболог консультує пацієнтів щодо профілактики венозних захворювань. Це включає правильний режим фізичної активності, носіння компресійного трикотажу, контроль ваги та харчування, а також регулярні обстеження для людей у групі ризику. Дотримання рекомендацій лікаря допомагає підтримувати здоров’я вен, знижує ризик повторного розвитку варикозу та покращує загальне самопочуття.