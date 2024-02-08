8 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних Сил України (реєстр. №10343). Стандарти медичної допомоги будуватимуться на основі вимог НАТО.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила, що цей законопроєкт не лише поліпшить якість домедичної та догоспітальної допомоги, він також сприятиме більш ефективному використанню ресурсів, оптимізації лікувальних процесів та, головне, збереженню життів українських захисників.

Що зміниться у медзабезпеченні ЗСУ

Згідно з новим законом, Міністерство оборони стає вповноваженим у формуванні стандартів домедичної та догоспітальної допомоги, враховуючи вимоги НАТО.

Зараз дивляться

Міністерство охорони здоров’я зможе зосередитися на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.