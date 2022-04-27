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Франція продовжить допомагати Україні медичними та фармацевтичними засобами

27 Квітня 2022, 13:52
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Франція продовжить допомагати Україні медичними та фармацевтичними засобами
Джерело: УНІАН

Франція продовжить надавати всебічну підтримку сфері охорони здоров’я України. Країна оперативно реагує на звернення МОЗ України щодо потреби в медичних засобах, обладнанні та витратних матеріалах.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

За його словами, вже найближчими днями Україна очікує від французьких партнерів чергову партію гуманітарної допомоги.

– Сьогодні за сприяння перших леді України та Франції важкохворі українські діти вже отримують високоспеціалізовану медичну допомогу у французьких клініках. Також ми високо цінуємо те, що Франція готова долучитися до діалогу щодо відновлення України після перемоги над агресором, особливо що стосується інвестицій у фармацевтичну та медичну галузі, — зазначив міністр.

За словами міністра, зараз гостро постає питання продовження діяльності світових фармкомпаній на території Росії. МОЗ продовжуватиме наполягати на виході французьких фармкомпаній з російського ринку.

У МОЗ наголосили, що російські загарбники вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і дітей, обстрілюють медиків і волонтерів, руйнують лікарні. Тому Україна змушена застосовувати всі можливі заходи для зупинення цих звірств, і навіть шляхом створення обмеженого доступу до лікарських засобів у країні-агресорі.

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Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Віктор Ляшко, МОЗ України, Російська агресія, Франція
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