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Генна терапія проти вродженої глухоти: у США вперше вилікували підлітка з вадами слуху

25 Січня 2024, 16:46
Марина Мелехова редактор
глухота, генна терапія

У США вперше проведено метод генної терапії для лікування вроджених вад слуху. Наразі 11-річний пацієнт став шостою дитиною в світі, яка успішно випробувала експериментальний метод.

Мутація гену

Хлопчик народився глухим на обидва вуха через мутацію отоферліну, гену, який відповідає за передачу сигналів від волоскових клітин внутрішнього вуха до мозку.

В жовтні 2023 року пацієнтові провели лікування одного вуха, і зараз він вже може вперше у житті чути звуки.

Зараз дивляться

Обстеження показали позитивну динаміку,  і тепер хлопець має лише помірну недостатність слуху. Але сьогодні дитина чує голос батька, звук автівок і навіть ножиць перукаря.

11-річний пацієнт брав участь у експериментальних тестуваннях генної терапії, які проводилися з минулого року серед дітей з глухотою в США, Європі та Китаї.

Результати методу генної терапії стали важливим кроком у лікуванні втрати слуху, спричиненої генетичними мутаціями.

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Джерело і фото: Дитяча лікарня Філадельфії

Теги
медична допомога США
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