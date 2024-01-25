Генна терапія проти вродженої глухоти: у США вперше вилікували підлітка з вадами слуху

У США вперше проведено метод генної терапії для лікування вроджених вад слуху. Наразі 11-річний пацієнт став шостою дитиною в світі, яка успішно випробувала експериментальний метод.

Мутація гену

Хлопчик народився глухим на обидва вуха через мутацію отоферліну, гену, який відповідає за передачу сигналів від волоскових клітин внутрішнього вуха до мозку.

В жовтні 2023 року пацієнтові провели лікування одного вуха, і зараз він вже може вперше у житті чути звуки.

Зараз дивляться

Обстеження показали позитивну динаміку, і тепер хлопець має лише помірну недостатність слуху. Але сьогодні дитина чує голос батька, звук автівок і навіть ножиць перукаря.

11-річний пацієнт брав участь у експериментальних тестуваннях генної терапії, які проводилися з минулого року серед дітей з глухотою в США, Європі та Китаї.

Результати методу генної терапії стали важливим кроком у лікуванні втрати слуху, спричиненої генетичними мутаціями.

Джерело і фото: Дитяча лікарня Філадельфії