Гепатит А виявлено ще в п’яти громадах Вінницької області. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА.

Станом на 29 жовтня на Вінниччині всього 206 хворих гепатитом А, 174 з них – госпіталізовані. За останню добу зафіксовано сім нових випадків.

Окрім обласного центру, гепатит А було виявлено в Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

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Наразі всі хворі з області перебувають в інфекційних відділеннях.

Найбільше пацієнтів із гепатитом А госпіталізовано до Клінічного центру інфекційних хвороб. Там перебувають 89 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та 12 – з підозрами.

У міській клінічній лікарні перебуває одна людина з підтвердженим гепатитом А та одна із підозрою на недугу.

До дитячої обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 23 дитини та ще троє з непідтвердженим діагнозом.

Наразі стан всіх хворих – середнього ступеня тяжкості.

Джерело: Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА