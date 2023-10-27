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Гепатит А на Вінниччині: кількість госпіталізованих зросла вдвічі

27 Жовтня 2023, 11:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аналізи
Джерело: Pixabay

Унаслідок спалаху гепатиту А на Вінниччині до лікарень із підозрою на інфекцію потрапили 135 місцевих жителів, 122 випадки захворювання вже підтверджено.

Про це повідомила в Об’єднаному ефірі українських телеканалів керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоров’я Оксана Кошалко.

– За останніми офіційними даними, які ми отримали від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, у нас госпіталізовано 135 пацієнтів, – розповіла Кошалко.

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За словами експерта, на сьогодні лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.

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Нагадаємо, що станом на 24 жовтня повідомлялося про 60 госпіталізованих із підтвердженим діагнозом гепатит А в одному з районів Вінниці. Тож на сьогодні кількість людей, які потрапили до лікарні, практично подвоїлася.

Зараження гепатитом А відбувається під час вживання забруднених харчових продуктів, води, через немиті руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизну, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.

Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.

Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А було зафіксовано в Кіровоградській області.

Джерело: Єдині новини

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