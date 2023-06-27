Команда вчених Стенфордського університету в США під час дослідження з’ясувала, що газові плити, які багато хто з нас щодня використовує для приготування їжі, викидають у повітря багато бензолу – органічної сполуки, яка може викликати рак.

Учені перевірили 87 будинків, оснащених газовими плитами, і з’ясували, що конфорка або духовка, розігріта приблизно до 180 градусів, виділяють у повітря бензолу більше, ніж сигарета.

За словами експертів, бензол – один із побічних продуктів спалювання газу. Це найпростіша ароматична сполука, яка в чистому вигляді сильно подразнює шкіру і слизові оболонки, може накопичуватися в організмі і забруднювати навколишнє середовище.

Але найтривожніше те, що бензол має властивості сильного канцерогену, тобто викликає рак, насамперед різні злоякісні захворювання кровотворної системи і кісткового мозку.

– Побутовий газ містить дуже небагато бензолу – у сотні разів менше продуктів його горіння, – зазначили автори статті.

Не виділяли цей канцероген і продукти, які для експерименту смажили на плиті.

Однак бензол швидко поширюється приміщенням, де працює газова плита або духовка, потрапляє до сусідніх кімнат і залишається в повітрі годинами. Водночас концентрація бензолу в спальнях перевищила максимально допустимі концентрації, прийняті в багатьох країнах.

За словами вчених, знизити концентрацію бензолу допоможе хороша вентиляція в приміщенні. А ось стандартні кухонні витяжки, розташовані над плитою, з цим завданням справляються погано.

Джерело: Environmental Science & Technology