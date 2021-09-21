Рівень захворюваності на коронавірус в Україні буде вищим за середньоєвропейський уже наступного тижня. Водночас поки що ці показники сумірні.

Такий прогноз озвучили фахівці Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE).

– Уже наступного тижня Україна зможе перетнути позначку великого плато. І захворюваність у країні через тиждень буде вищою за середньоєвропейський рівень, – зазначив директор KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, поки що темпи поширення коронавірусу в Україні такі ж, як і у Європі.

Він вважає, що у країні вже розпочався спалах захворюваності, кількість нових випадків за тиждень зросла на 68%.

Водночас збільшення кількості хворих буде фіксуватися і надалі.

Зростання кількості нових випадків коронавірусу розпочалося в Україні ще з кінця серпня, проте з середини вересня цей процес значно прискорився.

Через це в Україні посилили карантин. Нові правила набудуть чинності з 23 вересня 2021 року.

Джерело: Kyiv School of Economics