Лікарі львівської лікарні Охматдит врятували 2-річного Сергійка, якого ледь встигли витягти живим з вигрібної ями.

До Охматдиту дворічну дитину із Сокаля доставили у стані середньої важкості із діагнозом – аспіраційна пневмонія (патологічний стан, який розвивається внаслідок потрапляння в нижні дихальні шляхи орофарингеального секрету, крові або сторонніх тіл).

Хлопчик ковтнув гною і частина рідини потрапила у дихальні шляхи.

Сергійко грався на подвірʼї біля дому. Мама на кілька хвилин відволіклася до молодшої 7-місячної дитини. У той час хлопчик перечепився і впав у вигрібну яму із гноївкою.

– Я прибігла і побачила його у ямі. Вона не глибока. Швиденько синочка витягнула, Сергійко почав блювати, – розповіла мама хлопчика Наталя.

Дитина, за словами мами, пробула у рідині приблизно 2-3 хвилини.

– Завдяки злагодженим діям медиків поступово стан дитини вдалося стабілізувати, – розповіла лікар-пульмонолог Марія Синенька.

Хлопчика вже виписали додому.

Джерело: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит