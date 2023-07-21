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Гнійний процес проїв кістку і дав запалення: у Львові виходили 16-річного юнака

21 Липня 2023, 15:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Охматдит Львів

Фахівці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит виходили 16-річного Назарія, у якого було важке гнійне запалення – мастоїдит. Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Сім’я – з Миколаєва Львівської області. Перші симптоми, що проявилися у Назарія, – біль у горлі, вусі та температура. Хлопцеві призначили лікування, але наступного дня за вухами дитини все набрякло. Його терміново направили до Львова, – пишуть медики.

В Охматдиті хлопця одразу прооперували і поставили діагноз: мастоїдит і флебіт сигмовидного синуса (запалення).

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– Гнійний процес проїв кістку над сигмовидним синусом і дав запалення. Ми отохірургічним бором розчистили соскоподібний відросток і “залатали” кістковий дефект, – розповів керівник Клініки хірургії голови та шиї Федір Юрочко.

За його словами, якби юнака вчасно не прооперували, процес прогресував би і призвів до гнійного запалення синуса та тромбозу.

За словами мами Назарія, зараз хлопчикові легше, він швидко відновився після операції.

Фото: ЛОДЛ Охматдит

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Львів Медики Операція Охматдит
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