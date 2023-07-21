Після травмування на металевій гойдалці 11-річну дівчинку з Одещини рятували аж у двох одеських лікарнях.

Завдяки оперативності швидкої медичної допомоги дитину швидко доправили до найближчої лікарні, де їй забезпечили штучне дихання, провели первинну обробку ран та зробили комп’ютерну томографію.

Після КТ стало зрозуміло, що знадобиться спеціалізована допомога.

Після стабілізації стану дитини її у супроводі реаніматолога транспортували до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Під час дообстеження було виявлено, що пошкоджено кістки черепа, один з уламків опинився біля правого ока та фактично видавлює його.

Фахівці Одеської обласної дитячої клінічної лікарні – завідувач відділення нейрохірургії Ігор Ющак та завідувач відділення оториноларингології Олександр Драгонюк почали складне оперативне втручання.

Задля усунення загрози повної втрати ока, зібрали мультидисциплінарну команду офтальмологів та щелепно-лицьових хірургів. В цю команду увійшли провідні фахівці інституту Філатова, хірурги Одеського медичного університету…

Під час тривалої операції було успішно видалено кістковий уламок, що травмував око дівчинки.

На цей час фіксується позитивна динаміка стану маленької пацієнтки. Боротьба за життя та здоров’я дитини триває.

Медики вкотре звертаються до батьків: будьте уважними! Стежте за дітьми на ігрових майданчиках! Один необачний вчинок чи рух може обернутись бідою.

Джерело і фото: Одеська обласна дитяча лікарня