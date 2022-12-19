Патологоанатом Харківського бюро судово-медичної експертизи Олег Подорожний в коментарі одному з українських ЗМІ розповів, яким чином проходить процедура ідентифікації загиблих мирних жителів Ізюма.

За словами експерта, на сьогодні в морзі Бюро (головний міський морг переповнений) лежать останки 146 осіб, яких досі не впізнали. ДНК-лабораторію облаштували в місцевому художньому коледжі, до якого щодня вибудовується черга.

Повідомляється, що в морзі працює генератор, але підтримувати необхідну температуру в камері, де зберігають тіла, під час регулярних відключень світла складно.

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Відзначається, що в сильно постраждалому під час боїв і окупації Ізюмі залишилося 20% від кількості довоєнних жителів.

Як розповіла журналістам мешканка Ізюма Тетяна Табакіна, вона змогла впізнати по татуюванню на руці свого племінника. А ось рідну сестру знайти так і не вдалося: її розірвало вибухом.

Жінка каже, що хоче знайти хоча б невеликий шматочок рідної людини, щоб поховати разом із сином.

…За словами співробітниці лабораторії Вікторії Іонової, ідентифікація йде важко і повільно. Через бойові дії багато криміналістів виїхали з Харківщини. Також є проблеми з відключенням електрики. Ускладнює роботу і те, що багато тіл сильно обгоріли

– При максимальних опіках генетичний матеріал майже відсутній. Ми надсилаємо фрагменти кісток, але іноді експерти не можуть взяти з них генетичний зразок і просять надати щось інше. Тому все так повільно, – пояснює патологоанатом Олег Подорожній.

Крім того, не всі загиблі мають близьких родичів, які можуть надати генетичний матеріал. Деякі виїхали з країни. Прокуратура оприлюднила інструкцію, як біженці можуть здати зразки за кордоном і відправити їх в Україну, але мало хто скористався цим.

Повідомляється, що коли у вересні українські війська звільнили Ізюм, тіла ексгумували і перевезли до Харкова. За даними поліції, деякі з них померли природною смертю, але багато хто загинув в результаті обстрілів або вибухів.

17 осіб мали сліди тортур – мотузку на шиї та зв’язані руки.

Наразі влада ексгумувала 899 тіл по всьому регіону.

У самому Ізюмі виявили 451 тіло, серед них – семеро дітей. Їх поховали в лісі, наспіх, під кулями, більшість не мали ані труни, ані навіть мішка для тіла.

На багатьох могилах відсутні імена загиблих: тільки цифри на дерев’яних хрестах. На одному просто написано: проспект Леніна, 35/5, дідусь.