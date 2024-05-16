Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, які інфекції наразі є найбільш небезпечними для українців.

Сказ

За словами Кузіна, в Україні зберігається проблема сказу. Наразі з боку ветеринарної медицини заборонено використовувати дрони та працювати в лісосмугах, однак такі заходи вкрай важливі для проведення оральної вакцинопрофілактики тварин.

Крім того, внаслідок обстрілів у прифронтових населених пунктах зростає кількість бродячих тварин.

Головний санітарний лікар зазначив, попри те, що кількість укусів суттєво не збільшилася, ризик сказу для нашої країни залишатиметься протягом кількох років.

Спалахи вірусного гепатиту

Окрім сказу, також актуальною є проблема захворювань, які можуть передаватися через воду, особливо в тих областях, де є перебої з водопостачанням.

Заступник очільника МОЗ зазначає, що це спалахи вірусного гепатиту, аналогічні до ситуацій, які були у Вінниці та в Закарпатській області.

Ботулізм і туляремія

В Україні також зростає кількість випадків захворювання на ботулізм через вживання продуктів, куплених на стихійних ринках.

Кузін також зазначає, що за останні два-три роки дещо активізувалася туляремія – інфекційна хвороба, пов’язана з гризунами.

– Оскільки дератизаційні заходи та заходи з очищення території проводяться зараз не повною мірою, ця особливо небезпечна хвороба може становити для нас ризики, – додає епідеміолог.

Ігор Кузін повідомив, що в більшості країн світу кількість неінфекційних захворювань переважає над інфекційними, у них стався так званий “епідемічний перехід”.