Нині в Україні померлих від коронавірусу вимушені ховати без традиційних ритуалів – одягання тіла та без прощання.

Життєвою історією, яка більше схожа на фільм жахів, поділилася киянка Анна Іваницька.

– Ховають голими. З відкритим ротом. У пластиковому мішку для трупів. У закритій труні. Саме так я ховала свого тата, який помер від коронавірусу, – розповіла Анна Іваницька.

За її словами, батько не хотів робити щеплення, попри благання та вмовляння.

Восени він захворів та не зміг власними силами побороти вірус. Чоловік помер. Хоча на цьому його страждання закінчилися, але для його родини вони лише почалися.

– У морзі всі лежать, у чому народилися. До померлих від коронавірусу намагаються зайвий раз не торкатися. Тому ніхто не буде одягати тіло покійного. Та й навіщо? Все одно труна буде закритою. Щелепу покійного також не підв’язують, щоб зайвий раз не торкатися до тіла. Та й навіщо? Все одно труна буде закритою.

Тому, коли родича покійного викликають у “передбанник” моргу для упізнання, постає така картина: у померлого широко відкритий рот, наче він кричав від жаху перед смертю, та так і застиг. Це востаннє, коли родичам можна побачити обличчя рідної людини. І таке обличчя залишається в пам’яті живого родича.

Голе тіло кладуть у мішок чорного кольору на блисківці, а потім у труну. Речі, поховальний набір (хрестик, стрічку на лоб, свічки) кладуть просто в ноги. Після цього труну закривають та везуть на кладовище.

– Якщо родичі оплатили окремий транспорт, то покійника везуть на кладовище відспівувати. З катафалку труну не виймають. Відкривають задні дверцята, ставлять фотографію, і священник відспівує. Якщо родичі не оплатили окремий транспорт, то безкоштовна машина чекає, коли набирається ще дві-три труни, і гуртом везе у крематорій. Чекати недовго. Черга до крематорію велика, – ділиться Анна Іваницька.

Крім того, родичам померлого від коронавірусу доводиться переплачувати за ризик учасникам поховального ритуалу – розпоряднику, священнику та носіям труни.

Жінка закликала українців вакцинуватися від коронавірусу та не влаштовувати жах собі та рідним.

Джерело: Anna Ivanytska

Фото: Mykhailo Sydorenko