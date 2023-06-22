Глибокі опіки обличчя, спини і рук. Двох працівників продовольчого складу, по якому росіяни випустили ракети Калібр, ледь урятували.

32-річного контролера Артура та його 20-річного помічника Андрія, які в ту ніч були на чергуванні, одразу після обстрілу доправили до одеського опікового центру.

Проте все ж вирішили для подальшого лікування перевезти чоловіків до Національного реабілітаційного центру Незламні.

Стан обох важкий, але стабільний.

У ту ніч складські приміщення однієї з торгівельних мереж Одеси зазнали нищівної ракетної атаки. Троє працівників нічної зміни загинули на місці, ще один помер у лікарні.

– Спершу я почув пронизливий звук. Потім – потужний спалах світла, після якого все зайнялося. Стало неймовірно гаряче, – згадує Артур.

Чоловік зрозумів, що сам горить – не лише одяг, а й тіло. Почав самотужки гасити на собі полум’я. Сильно кричав і кликав на допомогу. Як йому вдалося вибратися з вогняної пастки, Артур не пам’ятає.

Отямився лише в опіковому центрі.

В Артура вогнем уражено 25% поверхні тіла. В Андрія – 40%, до того ж є опіки дихальних шляхів.

Після тривалого й складного транспортування з Одеси до Львова фахівці одразу провели пацієнтам заходи інтенсивної терапії, аби стабілізувати їхній стан.

Наразі життю Артура й Андрія нічого не загрожує.

Вони під постійним наглядом найкращих фахівців Центру. Ті контролюють їхній стан, проводять перев’язки та продовжують інтенсивну терапію.

В обох попереду – тривале лікування.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова