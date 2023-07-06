У Південній Кореї через гостру нестачу педіатрів закриваються дитячі клініки, а потенційні батьки відмовляються народжувати дітей. У результаті країна отримала статус найнижчого рівня народжуваності у світі.

За даними Сеульського аналітичного центру державного управління, кількість дитячих клінік і лікарень у столиці Сеулі за минулі п’ять років скоротилася на 12,5% і становила лише 456.

За той самий період кількість психіатричних клінік збільшилася на 76,8%, а анестезіологічних центрів – на 41,2%.

За словами експертів, в основі проблеми лежить низький рівень народжуваності в поєднанні з нездатністю системи страхування адаптуватися до цієї реальності. У результаті педіатри втратили ресурси, а лікарі уникають галузі, яка, на їхню думку, не має майбутнього.

За даними міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення Південної Кореї, лікарні змогли отримати послуги лише 16,3% педіатрів, яких вони шукали в першій половині цього року, порівняно з 97,4% у 2013 році.

Для батьків нестача педіатрів може означати тривале очікування лікування хворих дітей.

– У зарубіжних країнах уряд платить достатньо, щоб утримувати лікарню, навіть якщо ви приймаєте 20 пацієнтів на день, – зазначила президент Корейської педіатричної асоціації Лім Хюн-тхек.

За її словами, у Кореї лікування коштує близько $10, тому в клініках доводиться приймати близько 80 пацієнтів на день.

Для порівняння, згідно з даними на вебсайті Лім Хюн-тхек, початкова стандартна консультація з австралійським педіатром коштує приблизно $225, тоді як спостереження в Національній дитячій лікарні в США обходиться в $208 на годину.

Дані Служби огляду та оцінки медичного страхування показують, що педіатри є найбільш низькооплачуваними медиками в Південній Кореї: їхні доходи на 57% менші, ніж середня зарплата лікарів.