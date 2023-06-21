Львівські хірурги ризикнули, щоб врятувати воїна. І їм вдалося.

Протягом пів року хлопець змушений був жити з уламком ворожого снаряду в печінці. Осколок знаходився дуже близько до головної печінкової артерії, тому хірурги, до яких хлопець потрапив одразу після важкого поранення, вважали, що операція з його видалення дуже ризикована і може закінчитися летально.

Отож, проперувавши пораненому захиснику пошматовану руку, уламок у печінці залишили.

Проте, стан хлопця погіршувався. Внутрішній крововилив міг статися будь-якої миті, коли гострий, як лезо, залізний шматок переріже головну печінкову артерію.

Попри складність випадку та ризики, хірурги Національного реабілітаційного Центру Незламні, куди звернувся боєць з останньою надією, вирішили таки діставати небезпечний для життя осколок.

22-річний Володимир родом з Трускавця. З 18 років на фронті. Встиг повоювати у гарячих точках Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.

У Соледарі на Донеччині ворожий снаряд прилетів просто на позицію. Уламками захисникові пошматувало руку, перебило ребра, а один з осколків влучив прямо в печінку.

Першу допомогу надали побратими та евакуювали до найближчого шпиталю. Там стан пораненого стабілізували. А вже згодом житомирські лікарі фактично заново склали понівечену руку.

Однак чималий осколок в печінці – розміром з волоський горіх та із гострими, наче лезо, краями – залишили. Бо витягувати його було надто ризиковано.

У Центрі Незламні хірурги були спантеличені – такого великого осколка в печінці на їхній пам’яті ще не траплялося.

Розташування – вкрай небезпечне. Однак, з огляду на досвід лікування воєнної травми, львівські спеціалісти були певні: їм вдасться врятувати захисника.

Під час операції вони ювелірно пройшли за кілька міліметрів від головної артерії і видалили небезпечний осколок.

Реабілітаційний період проходить без ускладнень. Нині у Володимира остання перев’язка.

Сміливого, самовідданого воїна врятували такі ж сміливі, віддані справі і своєму обов’язку лікарі Центру Незламні.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова