Львівські хірурги ризикнули, щоб врятувати воїна. І їм вдалося.
Протягом пів року хлопець змушений був жити з уламком ворожого снаряду в печінці. Осколок знаходився дуже близько до головної печінкової артерії, тому хірурги, до яких хлопець потрапив одразу після важкого поранення, вважали, що операція з його видалення дуже ризикована і може закінчитися летально.
Отож, проперувавши пораненому захиснику пошматовану руку, уламок у печінці залишили.
Проте, стан хлопця погіршувався. Внутрішній крововилив міг статися будь-якої миті, коли гострий, як лезо, залізний шматок переріже головну печінкову артерію.
Попри складність випадку та ризики, хірурги Національного реабілітаційного Центру Незламні, куди звернувся боєць з останньою надією, вирішили таки діставати небезпечний для життя осколок.
22-річний Володимир родом з Трускавця. З 18 років на фронті. Встиг повоювати у гарячих точках Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.
У Соледарі на Донеччині ворожий снаряд прилетів просто на позицію. Уламками захисникові пошматувало руку, перебило ребра, а один з осколків влучив прямо в печінку.
Першу допомогу надали побратими та евакуювали до найближчого шпиталю. Там стан пораненого стабілізували. А вже згодом житомирські лікарі фактично заново склали понівечену руку.
Однак чималий осколок в печінці – розміром з волоський горіх та із гострими, наче лезо, краями – залишили. Бо витягувати його було надто ризиковано.
У Центрі Незламні хірурги були спантеличені – такого великого осколка в печінці на їхній пам’яті ще не траплялося.
Розташування – вкрай небезпечне. Однак, з огляду на досвід лікування воєнної травми, львівські спеціалісти були певні: їм вдасться врятувати захисника.
Під час операції вони ювелірно пройшли за кілька міліметрів від головної артерії і видалили небезпечний осколок.
Реабілітаційний період проходить без ускладнень. Нині у Володимира остання перев’язка.
Сміливого, самовідданого воїна врятували такі ж сміливі, віддані справі і своєму обов’язку лікарі Центру Незламні.
Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова